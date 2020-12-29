Müslümanlar yılbaşı gecesi neler yapmalı? Koca bir yılı geri de bırakmaya günler kala tüm dünyanın büyük bir heyecanla kutladığı yılbaşı gecesi 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan tarihi kapsamaktadır. Peki bu geceyi müslümanlar kutlayabilir mi? Müslümanlar yılbaşı gecesi neler yapmalı? Müslümanlar yılbaşı kutlar mı? Yılbaşı kutlamak neden günah? Yılbaşı kutlamak caiz mi?

31 Aralık gecesini 1 Ocak Sabahına bağlayan gece Miladi Takvim'de yılbaşı kavramı ile açıklanır. Yılbaşı gecesini kutlamak Batı ülkelerinde uzun yılardır süre gelen bir adet haline gelmiştir.

MÜSLÜMANLAR YILBAŞI KUTLAR MI?

Her yıl olduğu gibi bu yılda milyonlarca müslüman, Müslümanlar yılbaşı kutlar mı? Yılbaşı kutlamak neden günah? Yılbaşı kutlamak caiz mi? Müslümanlar yılbaşı gecesi neler yapmalı? sorularını merakla araştırmaya başladı.

Bir Müslümanın yılbaşı kutlaması caiz görülmemiştir. Ayet ve hadislerde gayr-i müslimlere benzemek ve onlar gibi davranmak yasaklanmıştır.

MÜSLÜMANLAR YILBAŞI GECESİ NE YAPMALI?

Noel Kavramı, Hristiyan Dünyası'nda Hz.İsa'nın dünyaya geldiği hafta yapılan belirli etkinliklere verilen isimdir.

Noel Kutlamak veya Noel ile ilgili birşeyler yapmak, başka dinlere benzemek anlamına gelmektedir. İslam Dininde başka dinlere ve kültürlere benzemek kesinlikle yasaklanmıştır.

"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde kat'iyen yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)

Müslüman bu gece, her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır. Mübarek geceymiş gibi mevlid okutmak, sohbetler düzenlemek uygun değildir. Bu gecenin diğer gecelerden farkı yoktur.

YILBAŞI VE NOEL NEDİR?

Yılbaşı ile Noel birbirinden farklıdır; fakat Noel kutlamalarının devamı sayılabileceğinden yılbaşı gecesi onlar gibi eğlenmek, çam kesip evi çamla süslemek caiz olmaz. Çünkü bayramlarında onlar gibi eğlenmek, onlara benzemek olur.