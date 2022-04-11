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Müslümanları çileden çıkaracak parti! Tesettürlü kızların şampanya patlatması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sosyal medyada alkolsüz şampanya furyasına tesettürlü Müslüman kadınlar da katıldı. Bekarlığa veda partisi organizasyonu düzenleyen bir grup tesettürlü kadının, yatta şampanya patlattığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Son zamanlarda sosyal medyayı kasıp kavuran parti, söz, nişan veya bekarlığa veda organizasyonları bu defa boyut atladı. Tepki çeken görüntülerde, bir bekarlığa veda organizasyonunda tesettürlü kadınların şampanya patlattığı görüldü. İnternette kısa sürede viral olan görüntüler sosyal medya kullanıcılarından ağır eleştiriler alırken, "Bir şeyden eksik kalın ne olur" tarzında yorumlar geldi.

Müslümanları çileden çıkaracak parti! Tesettürlü kızların şampanya patlatması sosyal medyanın gündemine oturdu!

"MÜSLÜMAN KADINLARIN VAY HALİNE"

Ramazan ayında ortaya çıkan görüntüler, tesettürlü kadınları da ayağa kaldırdı. Şampanyalı partide eğlendikleri görülen genç kadınlara "Müslüman kadınların vay haline, onların da ismi lekeleniyor" yorumları beraberinde geldi. 

 Müslümanları çileden çıkaracak parti! Tesettürlü kızların şampanya patlatması sosyal medyanın gündemine oturdu!Müslümanları çileden çıkaracak parti! Tesettürlü kızların şampanya patlatması sosyal medyanın gündemine oturdu!Müslümanları çileden çıkaracak parti! Tesettürlü kızların şampanya patlatması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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