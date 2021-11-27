Müslüme'nin ölümüyle ilgili yeni gelişmeler! Hasan Yağal'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı!

10 Kasım günü kış mevsimi nedeniyle Karaman'dan Mersin’in Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı Mahallesi’neYağal ailesinin çocuklarından Müslüme, akşam saatlerinde kaybolmuştu. Birçok yerde arama çalışmaları devam ederken çalışmaların 10. gününde ailenin çadır kurduğu yere 7 kilometre uzaklıkta bulunan Karaağaç mevkiinde küçük Müslüme’nin cansız bedeni ortaya çıktı. Yapılan otopsinin ardından defnedilen küçük kızın ölümünün ardından soruşturma başlatılırken tüm Türkiye de ayağa kalktı.

SADECE HASAN YAĞAL TUTUKLANMIŞTI

Ölümünün arkasındaki detaylar araştırılan Müslüme'nin cinayete mi kurban gittiği sorularının üzerine aile bireyleri gözaltına alınarak sorgulanmaya başladı. Alınan ifadelerin ardından tüm aile bireyleri serbest kalırken dede Hasan Yağal ise emniyet ekipleri tarafından tutuklandı. Bunun üzerine ise tutuklanma gerekçesi tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyordu. O detaylar ortaya çıktı.

İKİ ÇOCUĞUN BABASI ÇIKTI

Ulaşılan bilgilere göre anne Selvi Yağal, verdiği ifadede kocasının askerde olduğu dönemde kayınpederi tarafından tecavüze uğradığını öne sürdü. Küçük Müslüme'nin DNA'sı ile Hasan Yağal'ın DNA'sının eşleşmesi üzerine annenin iddiaları doğrulandı ve Hasan Yağal'ın Müslüme'nin babası olduğu ortaya çıktı. Müslüme'nin ablasının da Hasan Yağal'dan olduğunu söyleyen Selvi Yağal'ın açıklaması üzerine savcılık talimatıyla Müslüme’nin ablasının DNA’sı ile dede Hasan Yağal’dan alınan DNA karşılaştırıldı ve bunların da bire bir örtüştüğü ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren anne Selvi Yağal olayı neden sakladığıyla ilgili olarak, “Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik” ifadelerini kullandı.

"O BENİM TORUNUM ÖPMÜŞÜMDÜR"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Hasan Yağal ise Müslüme’nin boynundaki tükürük izinin kendisine ait olduğunun belirtilmesi üzerine “O benim torunum öpmüşümdür” diyerek kendini savundu ve iddiaları reddetti. Ortaya çıkan bu gelişmelerin ardından Hasan Yağal tutuklandı.