Kendisi küçük, faydası büyük olan muşmulanın insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. muşmula içerdiği zengin vitamin ve mineral bakımından vücuda saymakla bitmeyen faydası var. Özellikle uzmanların bağırsak hastalıkları için muşmula meyvesinin de kullanıldığı özel kür tarifleri önerir. Bazı bölgelerde döngel, töngel isimleriyle bilinen, hafif mayhoş tadıyla muşmula meyvesinin faydalarını sizler için araştırdık. Peki muşmulanın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

MUŞMULANIN FAYDALARI NELERDİR?

- Melovin maddesi bakımından zengin olan muşmula sinir sistemindeki hasara uğramış hücrelerin sayısını azaltarak daha sağlıklı işlemesini destekler. Özellikle kabuğu kaynatılıp içildiğinde stres ve depresyon gibi rahatsızlıklara fayda sağlar.

- Sıvı oranı yüksek olduğundan kışın su içmeyi ihmal eden kişiler için kişiler için ideal bir meyvedir.

- Çeşitli nedenlerden dolayı böbrek ve safrada oluşan kum, taş gibi rahatsızlıkları dökmeye yardımcı olur.

- Bunun yanı sıra bağırsak iltihaplanmasını gidererek ishal ve dizanteri gibi ciddi sağlık sorunlarını önler.

- Sinir sistemine iyi geldiğini söylediğimiz muşmula kan dolaşımını da destekler. Düzenli kan dolaşımı beyne giden oksijen oranını artırır. Böylece kişi gün içerisinde daha dinç olur.

- Yumurtalık ve rahim duvarı sağlam olmayan kadınlara da fayda sağlar. Hamile kalma oranını yükseltir.

- Lif oranı yüksek olan bu meyve tokluk hissi sayesinde fazla yemek yeme ihtiyacını gidermenin yanı sıra metabolizmayı da olumlu etkilediğinden zayıflamaya yardımcı olur.

- Sıvı oranı yüksek olan meyve sadece vücudun su ihtiyacını karşılamaz aynı zamanda vücutta dolaşan serbest radikallerin idrar yolu ile atılmasını destekler.

MUŞMULA NEYE İYİ GELİR?

Diş eti hastalıklarını önler

Muşmula içerisinde bulunan bol miktarda C vitamini sayesinde diş ve diş eti hastalıklarından korumaktadır.

Kabızlığı iyileştirir

Muşmula içerisinde bol miktarda lif barındırmaktadır. Kabızlıktan muzdarip olursanız bol miktarda muşmula tüketebilirsiniz. İçerisinde bulunan lifler kısa süre içerisinde kabızlığın giderilmesini sağlayacaktır.

Karaciğeri temizler

Muşmulanın içerisinde yer alan bitkisel lifler, kandaki iyi ve kötü kolesterol seviyelerini düzenler. Ayrıca böbrekleri ve karaciğeri etkili bir şekilde temizler.

Baş dönmesini önler

Muşmula baş dönmesini ve bayılmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görme yetisini iyileştirmeye yardımcı olur.

Kanserden korur

İçerdiği yüksek antioksidan miktarından dolayı muşmula kanser, katarakt, diyabet gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Ayrıca her gün 7 adet tüketilen muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından ve diğer nörolojik hastalıklardan korur.

Muşmula şurubu öksürüğü tedavi eder. Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Ayrıca muşmula yaprağı anjin semptomlarını önemli ölçüde azaltır.

Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir toksin atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve kolon kanserinin önlenmesi için kullanılabilir.

MUŞMULA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Bir avuç muşmula

Bir litre su

Bir miktar bal

Öncelikle bir litre suyun içine bir avuç muşmula ekleyelim. Biraz kaynatıp süzdükten sonra, içine bir çay kaşığı bal ekleyip içebilirsiniz. Oldukça etkili olan muşmula çayı tarifi günde üç öğün birer bardak içebilirsiniz.

Kilo vermek için ideal karışımlar arasında olan muşmula çayı, yağların yanmasını da sağlayacaktır.