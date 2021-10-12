Müşriklik ne demek, TDK'ya göre Müşriklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müşriklik ne demek? Müşriklik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müşriklik kelimesi. Peki müşriklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müşriklik nedir, müşriklik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜŞRİKLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müşriklik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müşriklik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Müşrik olma durumu

