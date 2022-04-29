Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak yurt içinde başlatılan Eren Operasyonları sürüyor. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre terör örgütünün ülke gündeminden çıkarılması ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Muş'ta 'Eren Abluka-8 (Muş-Kartavin) Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu' başlatıldı.

588 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Açıklamada operasyonun Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde yürütüldüğü belirtilerek jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 588 personelin operasyonda görev aldığı kaydedildi.

Ayrıca yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka’ operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.