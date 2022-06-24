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  3. Muş'ta feci kaza! Ambulansla traktör çarpıştı! Hasta götürüyordu hastanelik oldu! 5 yaralı!

Muş'ta feci kaza! Ambulansla traktör çarpıştı! Hasta götürüyordu hastanelik oldu! 5 yaralı!

Muş'un Bulanık ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Bir ambulansın traktöre çarpması sonucu gerçekleşen kazada 5 kişi yaralandı.

Muş'ta feci kaza! Ambulansla traktör çarpıştı! Hasta götürüyordu hastanelik oldu! 5 yaralı!

Edinilen bilgiye göre kaza, Bulanık- Ahlat karayolu üzerinde bulunan Güllüova Mahallesi yakınlarında meydanda geldi.

Bulanık ilçesinden Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesine hasta götüren Abdulbari Ç. yönetimindeki 49 AC 747 plakalı ambulans, dönüş yolunda Bulanık-Ahlat karayolunun 10. kilometresinde Güllova Mahallesi mevkisinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Metin Y. yönetimindeki 49 AAD 180 plakalı saman yüklü traktöre çarptı. Kazada ambulans sürücüsü Abdulbari Ç., sağlık personelleri Adem Y. Mücahit Ş.  ile traktör şoförü Metin Y. ve traktörde bulunan Fatih Y. yaralandı.

Muş'ta feci kaza! Ambulansla traktör çarpıştı! Hasta götürüyordu hastanelik oldu! 5 yaralı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartamayınca olay yerine Bulanık Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaralılar uzun uğraşlar sonucunda sıkıştıkları ambulansın içerisinden çıkartıldı. Bulanık Devlet Hastanesinde ilk tedavileri yapılan hastalar, Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Muş'ta feci kaza! Ambulansla traktör çarpıştı! Hasta götürüyordu hastanelik oldu! 5 yaralı!Muş'ta feci kaza! Ambulansla traktör çarpıştı! Hasta götürüyordu hastanelik oldu! 5 yaralı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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