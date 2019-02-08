Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola'dan aşk pozu!

Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola aşk dolu bir paylaşım yaptı. 4 aydır Aşk Yaşayan Ezgi Mola ve İşletmeci Sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan ilk samimi poz geldi. Mustafa Aksakallı sevgilisi Ezgi Mola'yı dün gece ilk galası yapılan Alice müzikalinde yalnız bırakmadı.. " kraliçem" notuyla bir foroğraf paylaştı.

İşte o görüntüler..

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın aşkı geçtiğimiz Kasım ayında ortaya çıkmıştı. Mola yeni sevgilisini soran magazin muhabirlerine "Arkadaşlar şu an için bir şey söyleyemem. Birlikte, yan yana görürseniz çekersiniz bizi. Sadece görüşüyoruz. Daha fazlasını söyleyemem" demişti.