Mustafa Berber kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Mustafa Berber'in biyografisi

CNN Türk muhabiri Mustafa Berber başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Berber'i televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Mustafa Berber kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Mustaafa Berber'in biyografisi haberimizde...

MUSTAF BERBER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? MUASTAFA BERBER'İN BİYOGRAFİSİ

Gazeteci, muhabir. Mustafa Berber 1995 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Batıkent Şevket Evliyagil Anadolu İletişim Lisesi’nden sonra Gazi Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. Haber kameramanı olan babasının yönlendirmesiyle liseye başladığı 2009 yılı itibari ile çeşitli ulusal kanallar ve haber ajanslarında staj yaptı.

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2014 yılında Beyaz TV Ankara Bürosu'nda muhabir olarak göreve başladı. 2015 yılının Ocak ayında TRT'ye transfer oldu. Yargı, polis adliye, savunma muhabirliği görevinde bulundu. TSK tarafından Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatını bölgede takip etti.

2005-2015 yılları arasında Ankara basketbol altyapı liglerinin farklı takımlarında basketbol oynadı. 2013 yılında genç erkekler basketbol liginde Mülkiye Spor Kulübü ile Ankara ikincisi oldu.

Mustafa Berber, Haziran 2018 tarihinde CNN TÜRK Ankara Bürosu'nda polis adliye muhabiri olarak göreve başladı. En büyük hayali dünya turuna çıkarak foto röportajlar hazırlamak.