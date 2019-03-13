Mustafa Cengiz: Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz

Son dönemde tüzüğe aykırı kararlar alındığını belirten Yarsuvat, "114 senelik bir çınar, bu çınarın köklerine baltalar vurmaya çalışıyorlar, buna mani olmamız lazım. En son duyduğum olay beni şaşırttı, ne yapacağımı bilemedim. Demokrasi kılıcı gibi ilelebet, bir disiplin suçu insanın başında duramaz. Genel kurul, divan kurulu başkanına bir vekalet vermiştir. Şimdi kalkıyorsunuz, 'bana hakaret etti' diyorsunuz ve bir kişiyi disiplin kuruluna yolluyorsunuz. Kim akıl verdi bilemiyorum ama lütfen başkan bu kişilerden akıl almayın. Size yanlış akıl veriyorlar. Daha önce bize 'köfte' gibi yanlış bir beyanatta da bulunmuştunuz, sanırım bu kişilerden sürekli yanlış tavsiyeler alıyorsunuz" dedi.

Kurulda kürsüye gelerek söz alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Duygun Yarsuvat'a cevap olarak, "Divan Kurulu'nda kimseye köfte demedim. Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz. Ben kendime köfte derim, sizlere demem." dedi.