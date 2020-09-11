Mustafa Kapı, Galatasaray'a teşekkür etti!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da ilk 11'de forma giyerek takımın sahaya çıkan en geç oyuncusu olma başarısını gösteren Mustafa Kapı, yeni sözleşme görüşmelerinde yönetim ile anlaşamayarak kulüpten ayrılmıştı. Taraftarı adeta ikiye bölen ayrılık, Galatasaray'da uzun süre gündem olmuştu. Ayrılığın ardından Lille'e transfer olması beklenen Kapı, Instagram hesabından sarı-kırmızılılara veda notu paylaştı.

Mustafa Kapı yaptığı paylaşımda, "Yeni mücadeleler, yeni hedefler ve yeni bir başlangıç için yola çıkma zamanının geldiğini vurgulayan Mustafa, "11 yaşımda beni Denizli'den Florya'ya getiren futbol, bugün Fransa'ya götürüyor. 17 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar hakkımda birçok şey yazıldı, söylendi, anlatıldı ama sadece küçük bir azınlık dışında, bunun bir tercih ve kariyer planlaması olduğundan çok az kişi bahsetti." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY FORMASINI TERLETMEDEN ÜZERİMDEN ÇIKARMADIM"

Galatasaray formasına duyduğu bağlılığı dile getiren Mustafa Kapı, Bilinmesini istediğim tek şey, 6 sene boyunca giydiğim Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkartmadım. İyi ya da kötü oynadığım maçlar oldu ama son düdük çalana kadar da formam için mücadeleyi hiç bırakmadım. Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve milli takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." diyerek açıklamalarına nokta koydu.