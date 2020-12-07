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Mustafa Kartal kimdir? | Öldü mü? | Mustafa Kartal neden öldü?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve acil Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı doktor Mustafa Kartal ile ilgili acı haberi duyurdu. Peki Mustafa Kartal kimdir? | Öldü mü? | Mustafa Kartal neden öldü? İşte detaylar...

Mustafa Kartal kimdir? | Öldü mü? | Mustafa Kartal neden öldü?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı  İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve acil Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı doktor Mustafa Kartal ile ilgili acı haberi duyurdu. Peki Mustafa Kartal kimdir? | Öldü mü? | Mustafa Kartal neden öldü? İşte ayrıntılar...

MUSTAFA KARTAL KİMDİR?

Mustafa Kartal, 1990'da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Kartal, Özel Medivia Hastanesi’nde çalışmaktaydı. 

MUSTAFA KARTAL ÖLDÜ MÜ?

Mustafa Kartal 7 Aralık Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu.

MUSTAFA KARTAL NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Kartal, bugün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı  İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve acil Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Dr. M. Mustafa Kartal'ın koronavitüse yenildiğini açıkladı.

Tükek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Tıp Fakültesi 1990 mezunu sevgili Dr. M. Mustafa Kartal kardeşimizi bugün koronavirüs nedeniyle kaybettik. Çok üzgünüm." 

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada "1990 yılı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarından, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Özel Medivia Hastanesi’nde görevli üyemiz Dr. M. Mustafa KARTAL’ı Covid-19 sebebiyle 07 Aralık 2020, Pazartesi günü kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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