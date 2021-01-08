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  3. Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma nereli?

Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma nereli?

Ünlü sunucu Seren Serengil yakın arkadaşı Mustafa Rahman Tohma ile 5. kez nikah masasına oturmaya karar verdi. Peki Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma nereli?

Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma nereli?

Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma Ne iş yapıyor? Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma ile dünyaevine girmeye karar verdi. Bu olayın ardından Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? soruları araştırılmaya başlandı.

Mustafa Rahman Tohma kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma nereli?

MUSTAFA RAHMAN TOHMA KİMDİR?

Mustafa Rahman Tohma, 6 Kasım 1982 yılında Antakya'da dünyaya geldi. Mustafa Tohma 38 yaşındadır ve Antakyalıdır.

Mustafa Tohma, aile mesleği olan olan çiftçilik yapmaktadır. Ziraat Fakültesi mezunu Mustafa Rahman Tohma, çiftçidir.

Mısır, buğday, hayvan yemi gibi ürünler üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda birkaç defa modellik de yapmıştır fakat asıl mesleği olan çiftçiliği sürdürmektedir.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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