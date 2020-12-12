Mustafa Şahin Yılmaz: 'Kötü gidişe mutlaka dur diyeceğiz'

Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grupta, mücadele eden Pendikspor, 13 maçta topladığı 10 puanla düşme hattında yer alıyor. Kötü gidişin ardından ilk olarak sezon ortasında takımın başına geçen tecrübeli teknik adam Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Pendikspor yönetimi, son olarak basınla bir araya gelerek gelecekte neler yapılacağını taraftarıyla paylaştı. Pendikspor kulüp binasında dün sabah 11.00 sularında gerçekleşen basın toplantısında kulüp başkanı Mustafa Şahin Yılmaz, kötü gidişe dur diyebilmek adına alınacak olan önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"DOSTANE BİR ŞEKİLDE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Mustafa Şahin Yılmaz söz konusu basın toplantısında ilk olarak Hüseyin Kalpar ile olan ayrılığa açıklık getirdi. Yılmaz, "Hüseyin Kalpar hoca ile bir araya geldik ve dostane bir şekilde kendilerine teşekkür ederek yollarımızı ayırdık." dedi. Devre arasına girilmeden önce oynanacak maçların takım için çok önemli olduğunu belirten Mustafa Şahin Yılmaz, "Futbolcularımıza büyük iş düşüyor, burada onlar kendi kaderlerini belirleyecek." diye konuştu.

"YENİ HOCA İÇİN GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ İSİMLER VAR"

Takımı devre arasına kadar iyi sonuçlarla götürebilmeyi planlayan Pendikspor yönetimi, devre arasında takımın gerekliliğine göre, 2 veya 10 futbolcu transferi yapabileceklerini belirtti. Başkan Yılmaz, yeni hoca içinde görüşmelerin sürdüğünü aktarırken, “Bir hocayla görüşüyoruz kendisini bir hafta bekleyeceğiz eğer anlaşma sağlanamazsa başka alternatiflerin de hazır bulunduğunu belirtelim. En kısa sürede başarılı olacağını düşündüğümüz bir teknik adam ile anlaşacağız." ifadelerini kullandı.