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  3. Mustafa Sarıgül, hızını alamadı bu defa kendini tokatladı! İzleyenler gözlerine inanamadı! "Bu adam iyice şaşırdı"

Mustafa Sarıgül, hızını alamadı bu defa kendini tokatladı! İzleyenler gözlerine inanamadı! "Bu adam iyice şaşırdı"

Mustafa Sarıgül, son döneme damga vuran tokat videolarının ardından, kendini tokatlayınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bu defa kendine şaplattı. Sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanan Sarıgül, tokat videolarıyla gündemde yer etmeye devam ediyor. "Tokatta Nusret'i geçti" yorumları alan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı, bu defa kendini tokatladı. Tarlaları kontrole giderek traktör üzerine çıktı, sinirine yine engel olamadı.

Mustafa Sarıgül, hızını alamadı bu defa kendini tokatladı! İzleyenler gözlerine inanamadı! Bu adam iyice şaşırdı

KENDİNİ TOKATLADI

Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından bir tarlaya uğrayarak çekim yaptı. Çiftçinin traktörüne oturan Sarıgül, öfkesine yenik düşerek bu defa kendi ellerini tokatladı. Sosyal medyada alay konusu olan video kısa sürede gündem başlıklarına yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarından gelen "Bu adam iyice şaşırdı" yorumları dikkat çekti.

Mustafa Sarıgül, hızını alamadı bu defa kendini tokatladı! İzleyenler gözlerine inanamadı! Bu adam iyice şaşırdı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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