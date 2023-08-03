Mustafa Sarıgül, İmamoğlu'na canlı yayında böyle seslendi! "Gel bakalım aslan parçası"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, HaberGlobal ekranlarında Çağlar Cilara'nın programına konuk oldu. Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözleri siyaset gündemine bomba gibi düştü.

CHP'de, seçimler sonrası başlayan değişim çağrıları gündemdeki sıcaklığını korurken Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sarıgül, değişim taraftarları ve Ekrem İmamoğlu'na da ağır göndermelerde bulundu.

"O KAYBIN BAŞ SORUMLUSU SİZSİNİZ"

Sözlerine, "Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler... Siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi bir tek Erzincan'a mahkum olmadınız. Genel Başkanımız sizin önünüzü açtı. Siz zaten o çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, o kaybın baş sorumlusu sizsiniz" diyerek başlayan Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım."dedi.