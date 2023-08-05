Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'nu savundu! "Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapılıyor"

14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından CHP'deki değişim krizi şiddetini her geçen gün şiddetini artırken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.

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Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'nu savundu! "Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapılıyor"

Seçimlerde ağır yenilgi alan CHP'de sancılı 'değişim' süreci derinleşiyor. 28 Mayıs'tan bu yana istifa baskılarına direnmeyi başaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen 'değişim' çağrılarına kulak tıkayarak göreve devam mesajı veriyor.

Ekrem İmamoğlu ise gizli zoom toplantıların, ses kayıtlarının afişe edilmesine kadar varan varan koltuk kavgasında Kılıçdaroğlu'na karşı hamle üstüne hamle yapıyor.Diğer yandan Kılıçdaroğlu destekçileri de Ekrem İmamoğlu'na ve "değişim" yanlılarını hedef alıyor.

İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler

Katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na zehir zemberek göndermelerde bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.

"Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapılıyor"

"Değişimci"lerin Kılıçdaroğlu'na haksızlık yaptığını söyleyen Sarıgül şunları söyledi:

Bir Erzincanlı her zorluğa dayanır ama haksızlığa vefasızlığa dayanamaz. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapılıyor. Değişim istenebilir, şu anda delege seçimleri bitti. Kurultayımız yapılacak bunun bir zarafeti olur.

Değişim isteyen arkadaşlar CHP'nin yapısını bilmezler. CHP otel lobilerinde, kağıt üzerinde kurulmadı. Genel başkanlık yapmış isimler her zaman konuşabilir ama bunun basına yansımasını doğru bulmam.

"Bir yere adaysanız bulunduğunuz makamı kullanamazsınız"

Yüzde 48 oy, 2 oy daha alınsa değişim isteyen arkadaşların hepsi bir noktaya gelmişti ve Kılıçdaroğlu için "Ne iyi yaptı" diyeceklerdi. Özgür Özel şu anda grup başkanımız, meydana çıkmak istiyorsa net bir şekilde söylemesi lazım. Bir yere adaysanız bulunduğunuz makamı kullanamazsınız.

"Kimse Chp'den büyük değildir"

Kimsenin CHP'den büyük olamadığını sözlerine ekleyen Sarıgül şöyle devam etti:

Benim ajandam CHP'nin ilkeleri. CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok. Kimse CHP'den büyük değildir. Benim bir kariyer hesabım yok. Kılıçdaroğlu'nu haksız yere eleştirenler var. Değişim istemenin şartları vardır. 1973 yılında koca Ecevit İsmet Paşa'ya karşı mücadele yaptı. İstanbul İl Kongresi oldu. Önünü ilikledi dedi ki: Ben aday oluyorum.

Kimsenin hakkı yok

Toplantıların kamuoyuna yansımaması lazım. İnsanlar hazırlanabilir ama bunu basın huzurunda yapmaz. CHP'de herkesin aday olma hakkı var ama kişisel ihtirasları için CHP'yi yıpratmaya kimsenin hakkı yok.

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