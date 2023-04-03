Mustafa Tetik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Tetik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Tetik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mustafa Tetik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mustafa Tetik {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Türk,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Mustafa Tetik şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mustafa Tetik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Tetik, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Tetik'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mustafa Tetik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mustafa Tetik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında ADO Altyapı
1 Temmuz 2020 yılında ADO U17
1 Temmuz 2021 yılında ADO U18
1 Temmuz 2022 yılında ADO U21
Mustafa Tetik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mustafa Tetik şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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