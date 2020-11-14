Müzisyenlik hayatının yanı sıra özel hayatıyla da magazin basınında yer alan 62 yaşındaki Mustafa Topaloğlu aslen Hopalıdır. 4 çocuğu olan Mustafa Topaloğlu'nun ilk ve resmi eşi Hasibe Hanımdır. Topaloğlu'nun eşi Hasibe Hanım merak konusu oldu. Hasibe Topaloğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Soruları araştırma konusu oldu. Peki, Hasibe Topaloğlu kimdir? İşte detaylar...

HASİBE TOPALOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hasibe Topaloğlu ile Mustafa Topaloğlu 1976 senesinde dünya evine girdiler. Topaloğlu'nun ilk ve tek resmi nikahlı eşidir. Hasibe Hanımdan bir kızı ve Çağlayan adından bir oğlu vardır. Hasibe Hanım boşanmayı kabul etmeyince de kendisinden 25 yaş küçük Derya Topaloğlu ile imam nikahı kıydı.

25 YAŞ KÜÇÜK DERYA ABNAT İLE İMAM NİKAHLI

Mustafa Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren bir birliktelik yaşadı. İlk eşi Hasibe Hanımdan bir kızı ve Çağlayan Topaloğlu adında bir oğlu olan türkücü, 1998 yılından bu yana Derya Abnat'la beraber. Kendisinden 25 yaş küçük imam nikahlı eşi Derya Abnat'dan Ada Irmak adında bir kızı, Hilmi Uzay adında da bir oğlu var. Resmi nikahlı eşi Hasibe Hanım boşanmak istemediğinden Mustafa Topaloğlu'nun imam nikahlı eşi Derya Abnat'ın "Topaloğlu" soyadını kullanabilmesi için ünlü türkücünün babası tarafından kendi nüfusuna yazdırılmış