Mustafa Uzun kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? sorusu ile Mustafa Uzun hakkında şu sıralar internet mecrasında bilgi alınmaya çalışıyor. Biz de haberimizde bu soruların cevaplarına ve daha fazlasına yer verdik.

MUSTAFA UZUN KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

1970 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1986 yılında lisans eğitimine başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Müh. bölümünden Fakülte üçüncüsü olarak 1990 yılında “Harita Mühendisi” olarak mezun oldu. Aynı yıl İTÜ inşaat Müh. Bölümünde (lisans düzeyinden ilgili fark dersleri tamamlayarak) başladığı yüksek lisans eğitimini 1993 yılında Üniversite birincisi olarak tamamladı.

İŞ KARİYERİ

Eylül 1993 – Aralık 1993 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 16. Bölge (Atatürk Barajı) Müdürlüğünde “Mühendis” olarak görev yaptı. Aralık 1993 – Kasım 1996 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge (Kayseri) Müdürlüğünde “ Mühendisi” olarak görev yaptı. Kasım 1996 – Nisan 2004 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge (Trabzon) Müdürlüğünde “Mühendisi” olarak görev yaptı. Nisan 2004 – Şubat 2008 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge (Trabzon) Müdürlüğünde “Etüt Plan (Planlama ve Hidroelektrik Enerji Şubeleri dahil) Şube Müdürü” olarak görev yaptı. Şubat 2008 – Temmuz 2011 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge (Trabzon) Müdürlüğünde “Bölge Müdür Yardımcısı” olarak görev yaptı. Temmuz 2011 – Şubat 2016 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge (Konya) Müdürlüğünde “Bölge Müdürü” olarak görev yaptı. Şubat 2016 – Kasım 2017 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde “Genel Müdür Yardımcısı” olarak görev yaptı. Kasım 2017 – Ekim 2018 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığında “Daire Başkanı (Acil Durum Yönetim Merkezi Sorumlusu)” olarak görev yaptı. Ekim 2018 yılında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan ve halen bu görevi sürdüren Sayın Mustafa UZUN evli ve üç çocuk babasıdır. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. Görevi süresince, Ülkemizin birçok bölgesinde hidroelektrik santral projeleri, nehir ıslah projeleri, baraj, gölet ve sulama projeleri, içmesuyu isale hattı ve arıtma tesisi projeleri, atıksu arıtma tesisi projelerinin planlama , proje ve inşasında görev almıştır. Konya Ovası Projeleri (KOP sulama içmesuyu,enerji)nin geliştirilmesi ve tatbikatında Bölge Müdürü olarak aktif görev üstlenmiştir.