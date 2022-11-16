Mustafakemalpaşa'da sokak köpeği kabusu! 5 koyun daha telef etti!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde başıboş köpekler, ikinci kez saldırdıkları çiftlikte 5 koyunu daha telef etti. Böylelikle çiftlikle geçtiğimiz hafta birlikte telef olan koyun sayısı 13'e yükseldi. Çiftlik sahibi Erol Bora, soruna çare bulunmasını istiyor.

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Mustafakemalpaşa'da sokak köpeği kabusu! 5 koyun daha telef etti!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde başıboş köpekler, ikinci kez saldırdıkları çiftlikte 5 koyunu telef etti.

Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzidede Mahallesi'nde Erol Bora'ya ait çiftlik ikinci kez sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Geçtiğimiz hafta 8 koyunu telef eden, 13'ünü de yaralayan sokak köpekleri, aynı çiftliğe ikinci kez saldırdı. Köpeklerin saldırasına uğrayan çiftlikte bu kez 5 koyun telef oldu.

İlk saldırının ardından kuduz şüphesiyle çiftlikteki 65 küçükbaş ve 32 büyükbaş hayvanı aşılatan Erol Bora, ilk belirlemelere göre köpeklerin tel örgü dışından toprağı kazmak suretiyle damlara girdiğini söyledi. "Köpek kabusu yaşıyoruz" diyen çiftlik sahibi, telef olan koyunların kepçeyle taşınarak gömüldüğünü, yetkililerin de tutanak tutarak kamera kayıtlarını incelemeye aldığını kaydetti.

Mustafakemalpaşa'da sokak köpeği kabusu! 5 koyun daha telef etti!

Mustafakemalpaşa'da sokak köpeği kabusu! 5 koyun daha telef etti!

Mustafakemalpaşa'da sokak köpeği kabusu! 5 koyun daha telef etti!

KAYNAK: İHA

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