Müstağnilik ne demek, TDK'ya göre Müstağnilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstağnilik ne demek? Müstağnilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstağnilik kelimesi. Peki müstağnilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstağnilik nedir, müstağnilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Müstağnilik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Müstağnilik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜSTAĞNİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstağnilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müstağnilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Müstağni olma durumu

