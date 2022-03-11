Müstahzar ne demek, TDK'ya göre Müstahzar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstahzar ne demek? Müstahzar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstahzar kelimesi. Peki müstahzar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstahzar nedir, müstahzar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSTAHZAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstahzar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müstahzar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstahzar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış

- Önceden hazırlanarak eczanede bulundurulan ticari ilaç, preparat



MÜSTAHZAR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- güzellik müstahzarları

