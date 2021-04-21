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  3. Müstakil evde yangın çıktı: Yaşlı kadın alevlerin ortasında kaldı

Müstakil evde yangın çıktı: Yaşlı kadın alevlerin ortasında kaldı

Aydın'da sabaha karşı müstakil bir evde çıkan yangında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı.

Müstakil evde yangın çıktı: Yaşlı kadın alevlerin ortasında kaldı

Yangın saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Efeler ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi 1963 sokak üzerinde bulunan 12 numaraları müstakil evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ikametin kapısını kırarak içeri girip yangına müdahale etti. Çevre sakinlerinin evde yaşlı bir çiftin yaşadığını ve evde yaşayan kadının hareket kısıtlılığı olduğunu belirtince ekipler eve girip kadını alevlerin arasından kurtararak ambulansa teslim etti. Ekiplerin tüm aramalarına rağmen evde yaşadığı belirtilen adama rastlanamadı.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda evin bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada evde bulunamayan erkek şahsın bulunması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri itfaiye ekipleri ile birlikte çalışma başlattı. Alevlerin arasından alınarak hastaneye kaldırılan kadının ise durumunun ciddi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Müstakil evde yangın çıktı: Yaşlı kadın alevlerin ortasında kaldı

Müstakil evde yangın çıktı: Yaşlı kadın alevlerin ortasında kaldı

Müstakil evde yangın çıktı: Yaşlı kadın alevlerin ortasında kaldı

Müstakil evde yangın çıktı: Yaşlı kadın alevlerin ortasında kaldı

Müstakil evde yangın çıktı: Yaşlı kadın alevlerin ortasında kaldı

Müstakil evde yangın çıktı: Yaşlı kadın alevlerin ortasında kaldı

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