Mustapha Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustapha Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustapha Abdullahi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mustapha Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustapha Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Abdullahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustapha Abdullahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustapha Abdullahi 18 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustapha Abdullahi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JCN-JOHNSON SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Mustapha Abdullahi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mustapha Abdullahi'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mustapha Abdullahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustapha Abdullahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mustapha Abdullahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustapha Abdullahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2018 yılında Lok. Plovdiv

15 Kasım 2020 yılında Wikki Tourists

1 Eylül 2022 yılında Plateau United

Mustapha Abdullahi kimdir

Mustapha Abdullahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustapha Abdullahi şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Mustapha Abdullahi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Nijerya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Mustapha Abdullahi nereli

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