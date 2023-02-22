Mustapha Aliko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Aliko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Aliko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mustapha Aliko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mustapha Aliko 20 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mustapha Aliko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mustapha Aliko'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mustapha Aliko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mustapha Aliko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Niger Tornad.
1 Temmuz 2019 yılında Katsina Utd.
1 Temmuz 2020 yılında Lobi Stars
Mustapha Aliko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mustapha Aliko şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.