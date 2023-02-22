Mustapha Danazimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Danazimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mustapha Danazimi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustapha Danazimi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.