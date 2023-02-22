Mustapha Danazimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Danazimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Danazimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mustapha Danazimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mustapha Danazimi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mustapha Danazimi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mustapha Danazimi'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mustapha Danazimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mustapha Danazimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mustapha Danazimi şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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