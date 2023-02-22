Mustapha Lawal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Lawal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Lawal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mustapha Lawal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mustapha Lawal {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mustapha Lawal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Mustapha Lawal'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mustapha Lawal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mustapha Lawal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mustapha Lawal şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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