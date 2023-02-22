Mustapha Salisu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Salisu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mustapha Salisu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustapha Salisu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.