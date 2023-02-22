Mustapha Salisu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Salisu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Salisu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mustapha Salisu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mustapha Salisu 17 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mustapha Salisu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustapha Salisu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Mustapha Salisu'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mustapha Salisu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mustapha Salisu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Kano Pillars
1 Kasım 2021 yılında Katsina Utd.
1 Aralık 2022 yılında Kwara United
Mustapha Salisu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mustapha Salisu şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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