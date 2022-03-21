Müstebit ne demek, TDK'ya göre Müstebit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstebit ne demek? Müstebit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstebit kelimesi. Peki müstebit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstebit nedir, müstebit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSTEBİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstebit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müstebit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstebit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zorba



MÜSTEBİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Müstebit bir hükümdar.

