Müstefit ne demek, TDK'ya göre Müstefit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstefit ne demek? Müstefit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstefit kelimesi. Peki müstefit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstefit nedir, müstefit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSTEFİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstefit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müstefit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstefit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yararlanma



MÜSTEFİT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- müstefit etmek

- müstefit olmak

