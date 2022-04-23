Müştehi ne demek, TDK'ya göre Müştehi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müştehi ne demek? Müştehi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müştehi kelimesi. Peki müştehi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müştehi nedir, müştehi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜŞTEHİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müştehi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müştehi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müştehi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şey için çok istek gösteren, istekli

- İştahlı

