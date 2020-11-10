Özellikle tartışma programlarında ve açık oturumlarda geçen ya da internette bir makale veya haber okurken karşımıza çıkan bazı kelimelerin anlamları merak ediliyor. Müstemleke de bunlardan biri. Peki Müstemleke nedir? | Ne anlama gelir? İşte detaylar.

MÜSTEMLEKE NEDİR?

Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden biri olan "Müstemleke" dilimize Arapçadan geçmiştir.

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde 'Müstemleke' kelimesinin anlamı şu şekildedir:

- Sömürge

MÜSTEMLEKE NE ANLAMA GELİR?

Müstemleke sömürge (sömürülen ülke) anlamına gelmektedir.

Sömürge, bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülkedir.

Müstemleke için örnek cümle:

"Onlara: "Türkleri neden bu kadar çok seviyorsunuz?" diye sordum. Şu cevabı verdi:" Siz dünyada müstemleke olmamış tek Müslüman ülkesiniz. Onun için sizi çok seviyoruz." (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)"

Müstemlekeci: Sömürgesi olan, bir ülkeyi sömüren ülke. Dünyayı dize getirmiş, müstemlekecilik anlayışına iltifat etmemiş, tabi kavimlere adalet, nizam ve vicdan hürriyeti vermiş olduğumuzu hatırlatacak o büyük hafızayı kim talan etmiş, yağmaya verip viraneye çevirmişti.