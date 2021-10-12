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Müsteniden ne demek, TDK'ya göre Müsteniden kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müsteniden kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müsteniden ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müsteniden nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müsteniden kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müsteniden ne demek, TDK'ya göre Müsteniden kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müsteniden ne demek? Müsteniden TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müsteniden kelimesi. Peki müsteniden ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müsteniden nedir, müsteniden kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜSTENİDEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müsteniden kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müsteniden kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müsteniden kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dayanarak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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