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Müstenit ne demek, TDK'ya göre Müstenit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müstenit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müstenit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müstenit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müstenit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müstenit ne demek, TDK'ya göre Müstenit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstenit ne demek? Müstenit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstenit kelimesi. Peki müstenit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstenit nedir, müstenit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜSTENİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstenit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müstenit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstenit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dayanan, yaslanan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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