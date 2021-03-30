Müşteri Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Müşteri Temsilcisi Maaşları, İş İlanları

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Müşteri Temsilcisi Tanımı şirketleri müşterilere, müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Müşteri Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Müşteri Temsilcisi Maaşları

Müşteri Temsilcisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Müşteri Temsilcisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müşteri Temsilcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Müşteri Temsilcisi Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Müşteri Temsilcisi Ne İş Yapar?

Müşteri Temsilcisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Reklamla ilgili araştırma yapmak,

c) Reklamla ilgili planlama yapmak,

d) Yazılı basında yaratıcı çalışmalar yapmak,

e) Görsel ve işitsel medyada yaratıcı çalışmalar yapmak,

f) Medya takibi yapmak,

g) Ürün ve hizmet tanıtımı yapmak,

h) İşletme ve piyasa şartlarını araştırmak,

i) Müşteri ile etkili iletişim kurmak,

j) Türkçeyi doğru konuşmak kurmak,

k) Telefonla etkili iletişim kurmak,

l) Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak,

m) Reklam-tanıtım ve pazarlama çalışmalarında yer almak,

n) Sonucu değerlendirmek,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar ana gruptadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar alt ana grubun içerisindedir.

Meslek Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Büro Destek Elemanları meslek grubundadır.

Müşteri Temsilcisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Müşteri Temsilcisi mesleğinin meslek kodu 4419.01 olarak belirlenmiştir

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