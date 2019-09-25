Müşterisinin boğazını kesen tuvalet bekçisinin gerekçesi 'pes' dedirtti

Olay, Aydın'da akşam meydana geldi. İstasyon Meydanı’nda bulunan Bey Camii’nin avlusunda bulunan umumi tuvalete giden 36 yaşındaki B.S. adlı adam, iddiaya göre çıkışta parası yetişmediği için tuvalet parasını 50 kuruş eksik verdi. Bunun üzerine B.S. ile 62 yaşındaki tuvalet bekçisi V.K. tartışmaya başladı.

TUVALET PARASI TARTIŞMASI KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Tartışmanın büyümesi ile V.K., kulübesinde bulunan bıçakla B.S.’nin boğazını kesti.

HASTANEYE KALDIRILDI!

Ağır yaralanan B.S. çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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