Muş'un neyi meşhur? Muş'da ne yenir? Gezilecek yerler
Doğu Anadolu'nun incisi Muş, Türkiye'nin kış sporları konusunda da değeri artan illerinden birisidir. Peki, Muş'un neyi meşhur? Muş'da ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...
Tarihi ve doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu'nun en kalabalık illerinden birisi olan Muş, yöresel lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Tahmini verilere göre Muş'un, 409.150 nüfusu bulunuyor. Muş'un neyi meşhur? Muş'da ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...
MUŞ'UN NEYİ MEŞHUR? MUŞ'TA NE YENİR?
Helimaşı Çorbası
Muş'a özgü olan Helimaşı Çorbası, bu yörede en çok tüketilen yiyeceklerden birisidir. Et, nohut, mercimek ve soğan ile hazırlanan Helimaşı Çorbası, oldukça doyurucu bir besin.
Hez Dolması
Muş’un yöresel lezzetlerinden olan Hez dolması; lahananın, kuşbaşı et ve pirinçle hazırlanan harçla doldurulup, tencerede ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanmaktadır.
Muş Böreği
Hamur işi konusunda çok iddialı olmayan Muş'un en lezzetli hamur işi yiyeceği, Muş Böreği. soğanlı ve kıymalı harçla birleştirildikten sonra, eritilen bol yağla buluşmasıyla hazırlanan Muş Böreği, fırınlanarak pişirilmektedir.
Cavbelek
Muş'ta daha çok bilinen adıyla "Kurut" olarak adlandırılan Cav Belek, kurutulmuş yoğurt, un, bulgur, sarımsak ve soğanın birleşimiyle ortaya çıkan lezzetli bir yiyecek.
GEZİLECEK YERLER
Bingöl Dağları
Doğu Anadolu Bölgesi’nin sönmüş yanardağı olarak bilinen Bingöl Dağı’nın bir kısmı Erzurum ve Bingöl illerimizde yer alırken diğer bir kısmı ise Muş sınırları içerisinde yer alır.
Bilican Dağları
Liz ve Bulanık Ovalarası arasında yer alan Bilican Dağları, yılın 10 ayı karla kaplı muazzam bir doğal güzelliktir.
Hamurpet Gölü
Hamurpet Gölü, volkanik oluşumlu iki gölden oluşmaktadır. Büyük ve küçük Hamurpet gölü şeklinde adlandırılan bu göller fotoğraf ve doğa meraklılarına muhteşem manzaralar hediye ediyor. Varto’nun kuzeybatısında bulunan Hamurpet Dağları’nın batısında yer almaktadır.
Kaz Gölü
Malazgirt ilçesine bağlı olup, Aktuzla Bucağı’na yakın bulunan karstik bir göldür. Kenarlarının sazlık alanlardan oluşması sebebiyle ilkbahar aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapar.