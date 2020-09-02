Tarihi ve doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu'nun en kalabalık illerinden birisi olan Muş, yöresel lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Tahmini verilere göre Muş'un, 409.150 nüfusu bulunuyor. Muş'un neyi meşhur? Muş'da ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

MUŞ'UN NEYİ MEŞHUR? MUŞ'TA NE YENİR?

Helimaşı Çorbası

Muş'a özgü olan Helimaşı Çorbası, bu yörede en çok tüketilen yiyeceklerden birisidir. Et, nohut, mercimek ve soğan ile hazırlanan Helimaşı Çorbası, oldukça doyurucu bir besin.

Hez Dolması

Muş’un yöresel lezzetlerinden olan Hez dolması; lahananın, kuşbaşı et ve pirinçle hazırlanan harçla doldurulup, tencerede ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanmaktadır.

Muş Böreği

Hamur işi konusunda çok iddialı olmayan Muş'un en lezzetli hamur işi yiyeceği, Muş Böreği. soğanlı ve kıymalı harçla birleştirildikten sonra, eritilen bol yağla buluşmasıyla hazırlanan Muş Böreği, fırınlanarak pişirilmektedir.

Cavbelek

Muş'ta daha çok bilinen adıyla "Kurut" olarak adlandırılan Cav Belek, kurutulmuş yoğurt, un, bulgur, sarımsak ve soğanın birleşimiyle ortaya çıkan lezzetli bir yiyecek.

GEZİLECEK YERLER

Bingöl Dağları

Doğu Anadolu Bölgesi’nin sönmüş yanardağı olarak bilinen Bingöl Dağı’nın bir kısmı Erzurum ve Bingöl illerimizde yer alırken diğer bir kısmı ise Muş sınırları içerisinde yer alır.

Bilican Dağları

Liz ve Bulanık Ovalarası arasında yer alan Bilican Dağları, yılın 10 ayı karla kaplı muazzam bir doğal güzelliktir.

Hamurpet Gölü

Hamurpet Gölü, volkanik oluşumlu iki gölden oluşmaktadır. Büyük ve küçük Hamurpet gölü şeklinde adlandırılan bu göller fotoğraf ve doğa meraklılarına muhteşem manzaralar hediye ediyor. Varto’nun kuzeybatısında bulunan Hamurpet Dağları’nın batısında yer almaktadır.

Kaz Gölü

Malazgirt ilçesine bağlı olup, Aktuzla Bucağı’na yakın bulunan karstik bir göldür. Kenarlarının sazlık alanlardan oluşması sebebiyle ilkbahar aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapar.