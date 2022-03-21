Mutallaka ne demek, TDK'ya göre Mutallaka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutallaka ne demek? Mutallaka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutallaka kelimesi. Peki mutallaka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutallaka nedir, mutallaka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUTALLAKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutallaka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mutallaka kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mutallaka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boşanarak dul kalmış kadın

