Mutariza ne demek, TDK'ya göre Mutariza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutariza ne demek? Mutariza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutariza kelimesi. Peki mutariza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutariza nedir, mutariza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUTARİZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutariza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mutariza kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mutariza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yay ayraç

