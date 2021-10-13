Mutasarrıflık ne demek, TDK'ya göre Mutasarrıflık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutasarrıflık ne demek? Mutasarrıflık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutasarrıflık kelimesi. Peki mutasarrıflık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutasarrıflık nedir, mutasarrıflık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUTASARRIFLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutasarrıflık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mutasarrıflık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mutasarrıfın görev ve makamı

- Sancak



MUTASARRIFLIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- On sekiz sene kaymakamlık ve mutasarrıflık ettim.

