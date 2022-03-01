Mutasyon ne demek, TDK'ya göre Mutasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutasyon ne demek? Mutasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutasyon kelimesi. Peki mutasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutasyon nedir, mutasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUTASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mutasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mutasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değişinim

