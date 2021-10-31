Mutasyonist ne demek, TDK'ya göre Mutasyonist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutasyonist ne demek? Mutasyonist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutasyonist kelimesi. Peki mutasyonist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutasyonist nedir, mutasyonist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUTASYONİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutasyonist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mutasyonist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mutasyonist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değişinimci

