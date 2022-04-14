Mutat ne demek, TDK'ya göre Mutat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutat ne demek? Mutat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutat kelimesi. Peki mutat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutat nedir, mutat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUTAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mutat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mutat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alışılmış, alışılan



MUTAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Halk onu okuyor ve seviyor, polis ve mürteci çevreler ise ona kin besliyor ve mutat vasıtalarla tasfiye etmeye çalışıyorlardı.

