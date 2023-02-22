Mutawakilu Fuseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutawakilu Fuseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mutawakilu Fuseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mutawakilu Fuseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mutawakilu Fuseini 1 Haziran 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mutawakilu Fuseini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mutawakilu Fuseini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Mutawakilu Fuseini'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mutawakilu Fuseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mutawakilu Fuseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mutawakilu Fuseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mutawakilu Fuseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2013 yılında King Faisal

7 Ocak 2015 yılında Young Wise FC

1 Ocak 2016 yılında Liberty Prof.

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

27 Mart 2020 yılında King Faisal

1 Ekim 2021 yılında Bilinmiyor

1 Aralık 2021 yılında Gombe United

Mutawakilu Fuseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mutawakilu Fuseini şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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2007-2010 Saraphina FC (Ghana)2011-2012 Liberty Prof Youth Club (Ghana)

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