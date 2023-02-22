Mutawakilu Seidu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutawakilu Seidu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mutawakilu Seidu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mutawakilu Seidu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mutawakilu Seidu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutawakilu Seidu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mutawakilu Seidu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mutawakilu Seidu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mutawakilu Seidu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mutawakilu Seidu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mutawakilu Seidu 8 Ağustos 1995 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mutawakilu Seidu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Majestic management MGCL yapmaktadır. Mutawakilu Seidu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mutawakilu Seidu'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mutawakilu Seidu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mutawakilu Seidu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2013 yılında Asante Kotoko

1 Ocak 2014 yılında Hearts of Oak

16 Eylül 2015 yılında Dreams FC

1 Eylül 2016 yılında Hearts of Oak

30 Nisan 2017 yılında Enugu Rangers

23 Ağustos 2022 yılında Rivers United

Mutawakilu Seidu kimdir

Mutawakilu Seidu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mutawakilu Seidu şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Mutawakilu Seidu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana U20 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Mutawakilu Seidu nereli

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