Mutazarrır ne demek, TDK'ya göre Mutazarrır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mutazarrır ne demek? Mutazarrır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mutazarrır kelimesi. Peki mutazarrır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mutazarrır nedir, mutazarrır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUTAZARRIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mutazarrır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mutazarrır kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mutazarrır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zarar görmüş, zarara uğramış

