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Müteammim ne demek, TDK'ya göre Müteammim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müteammim kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müteammim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müteammim nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müteammim kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müteammim ne demek, TDK'ya göre Müteammim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müteammim ne demek? Müteammim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müteammim kelimesi. Peki müteammim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müteammim nedir, müteammim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜTEAMMİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müteammim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müteammim kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müteammim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş

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