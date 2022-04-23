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Mütecessis ne demek, TDK'ya göre Mütecessis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mütecessis kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mütecessis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mütecessis nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mütecessis kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mütecessis ne demek, TDK'ya göre Mütecessis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütecessis ne demek? Mütecessis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütecessis kelimesi. Peki mütecessis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütecessis nedir, mütecessis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜTECESSİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütecessis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mütecessis kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mütecessis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gizliyi arayan, gizliyi gözetleyen
- Meraklı

MÜTECESSİS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tesadüf, nihayet aradığım şeyi ayağıma getirmişti, fazla mütecessis görünerek ürkütmekten korkuyordum.

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