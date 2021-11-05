Mütedeyyinlik ne demek, TDK'ya göre Mütedeyyinlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mütedeyyinlik ne demek? Mütedeyyinlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mütedeyyinlik kelimesi. Peki mütedeyyinlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mütedeyyinlik nedir, mütedeyyinlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜTEDEYYİNLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mütedeyyinlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mütedeyyinlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dindarlık

